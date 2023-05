Tarik Tissoudali réaffirme son amour pour La Gantoise

Longuement blessé, l'attaquant international marocain a pu regoûter à la compétition dernièrement. Son avenir semble tracé: rester à La Gantoise.

Tissoudali voulait absolument partir et était lié à plusieurs clubs l'été dernier. Après sa grave blessure, c'est devenu une toute autre histoire. Il envisage même, maintenant, de mettre un terme à sa carrière à la Ghelamco Arena.

Tissoudali devra cependant rivaliser avec le duo Cuypers-Orban. "Quelle alternative ai-je ? Je ne pars pas de toute façon", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad. "Non, je ne pense pas que nous puissions jouer au football à trois. C'est très offensif et pas très réaliste, je pense."

"J'ai toujours eu l'intention de rester. Je n'irai jamais dans un autre club belge non plus. Par respect pour le AA Gent, mais aussi parce que je pense que ce n'est qu'à l'étranger que je peux vraiment progresser. Cela ne joue plus aucun rôle aujourd'hui", a ensuite affirmé Tissoudali.

Il est également peu probable que Tissoudali demande un transfert après la prolongation de son contrat jusqu'en 2026. "J'aurai alors 33 ans. À cet âge, on peut penser à un transfert lucratif. Pourquoi pas dans un club du Moyen-Orient ou autre, mais pourquoi partirais-je si je me sens encore bien à Gand ?".