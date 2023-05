Un joueur important de Genk est très incertain sur son avenir

Champion avec les Limbourgeois en 2019, l'attaquant tanzanien est prêté jusqu'à la fin de la saison et ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Le Racing Genk a dû revoir ses plans offensifs après le départ de Paul Onuachu à Southampton cet hiver. Les Limbourgeois sont allés chercher Tolu Arokodare qui s'est déchiré le ménisque et n'a pas encore justifié les 5M€ déboursés pour ses services. C'est donc le plan C initial, Ally Samatta, qui a reçu plus de temps de jeu qu'imaginé.

Champion avec les Limbourgeois en 2019, l'ancien meilleur buteur de la compétition est prêté par Fenerbahçe jusqu'à la fin de la saison. Incertain sur son avenir, le joueur de 30 ans s'est confié dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

"Je veux vraiment rester, mais la décision n'a pas encore été prise. Wouter Vrancken est peut-être le meilleur entraîneur que j'ai connu dans ma carrière, avec Philippe Clément. Il n'y a pas d'urgence, l'énergie est entièrement concentrée sur la lutte pour le titre. Je veux d'abord devenir champion à nouveau, puis nous verrons ce qu'il se passera. Je ne serais pas déçu si je ne peux pas rester, car je sais que je suis aimé ici et cette décision ne serait pas personnelle" a conclu Ally Samatta.