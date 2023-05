Une grosse écurie espagnole prend la pôle position pour Jean Butez

Parti pour battre le record de clean-sheets sur une saison de Jupiler Pro League, le portier français ne devrait plus faire de vieux os au Great Old.

Cette saison, l'Antwerp est la meilleure défense de Belgique et Jean Butez n'y est pas étranger. Contre l'Union le week-end dernier, le portier français a enregistré sa 20e clean-sheet en championnat et n'est plus qu'à un match sans concéder de buts de rejoindre le record de Jean Trappeniers et Michel Preud'Homme.

L'ancien de Mouscron se fait remarquer en Europe et ne restera pas bien longtemps en Jupiler Pro League. Si la seule possibilité de le garder est de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, le gardien de 27 ans voit les concurrents se pointer devant sa porte.

Selon les informations du journaliste indépendant Sacha Tavolieri, c'est Villarreal qui aurait pris la pôle position en cochant le nom de Jean Butez. Éliminé par Anderlecht en 8es de finale de Conference League, le sous-marin jaune occupe la 5e place de LaLiga et jouera probablement l'Europa League la saison prochaine.