Auteur d'un triplé, Jérémy Perbet évoque le classement des buteurs et les derniers objectifs de cette fin de saison

Ce dimanche après-midi, le RFC Liege a pris la mesure de Thes Sport (3-1) lors de la 36ème journée de Nationale 1.

Jérémy Perbet a fait parler la poudre ce week-end en plantant un joli triplé contre Thes Sport. Outre ses trois buts, le Français était omniprésent sur le terrain. "C'est le match où j'ai été le plus libéré jusqu'à maintenant cette saison. Je me sens bien et je gère bien ma semaine afin d'être le plus performant possible. Puis, j'ai la chance d'avoir des coéquipiers incroyables qui me mettent dans les meilleures dispositions et avec mes qualités de buteur, ça matche directement. Marquer dès la 1ère minute (25 secondes, ndlr), ça donne confiance", a confié Jérémy Perbet à l'issue de la rencontre.

"Tu te dis que cela va être compliqué quand tu as trois buts de retard"

Il y a une course palpitante au classement du meilleur buteur qui fait rage en Nationale 1. Grâce à son triplé, "Perbut" a dépassé Adriano Bertaccini (26 buts) et a rejoint Teddy Chevalier à la première place avec 27 buts marqués cette saison en championnat. "Tu te dis que cela va être compliqué quand tu as trois buts de retard. Benjamin (Lambot), Jesse (Mputu) et Yannick (Loemba) m'ont dit que ce n'était pas fini et que j'avais la possibilité de combler mon retard ce week-end avec un triplé. Ils avaient vu juste et je les remercie. Ce classement reste anecdotique, mais c'est important pour un attaquant. Tout comme ce titre de Nationale 1 qui me tient à cœur car je n'ai jamais gagné de trophée collectif", a expliqué l'ancien joueur de Charleroi et de La Gantoise.

"Il y a un petit relâchement qui est normal"

Après avoir validé sa montée en D1B la semaine dernière, les Sang et Marine n'avaient pas envie de terminer la saison en roue libre. "Il y a un petit relâchement qui est normal. Nous essayons de continuer à donner le maximum et de battre ainsi des records avec le nombre de points, les buts marqués et ce titre de champion. Il nous reste deux gros matchs contre LA RAAL et Knokke", a-t-il ajouté.

"Je veux rester au RFC Liège"

Jérémy Perbet évoluera toujours à Rocourt la saison prochaine. "J'ai une option d'une année automatique dans mon contrat. Je veux rester au RFC Liège, c'est clair. Le fait d'effectuer plus d'entraînements la saison prochaine ne me fait pas peur car nous fonctionnons déjà comme un club professionnel. J'ai la chance de jouer tous les matchs depuis que je suis là, je sais donc que je peux répondre présent physiquement", a conclu Perbet.