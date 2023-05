Quand Hans Vanaken est questionné...sur son favori pour le titre

Ce n'est pas encore mathématiquement établi, mais cela semble désormais impossible que le Club de Bruges aille chercher un quatrième titre de champion d'affilée.

Après la défaite face à l'Union de ce samedi (1-2), Hans Vanaken s'est présenté devant les journalistes en zone mixte. Conscient que le Club n'a pratiquement plus aucune chance de rafler à nouveau le titre, le capitaine des Blauw en Zwart a accepté de répondre à cette question : "Quels sont favoris pour le titree, entre Genk, l'Antwerp et l'Union ?". "Je ne me préoccupe pas de savoir qui joue le titre de champion. Je veux devenir champion moi-même. Et si nous ne pouvons pas le devenir, la lutte pour le titre ne m'intéresse pas beaucoup", a rétorqué Vanaken.

Est-ce que l'Antwerp ne serait pas le rival que Bruges préférerait voir échouer ? "En ce moment, les trois sont des rivaux. Je ne suis pas du genre à détester une équipe. Je veux juste bien jouer et faire ce que nous avons à faire."

Pour Vanaken, l'équipe qui succédera au Club de Bruges en tant que championne nationale n'a donc pas d'importance. "Peu importe que ce soit Genk, Anvers ou Union. Nous voulons simplement obtenir des résultats. A la fin, nous verrons qui sera champion, mais ils devront le décider entre eux."