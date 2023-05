L'épée de Damoclès reste au-dessus de la Vieille Dame

La Juventus Turin est encore loin d'en avoir terminé avec la justice ! En cours de saison, la Vieille Dame avait reçu une lourde sanction de 15 points suite à une affaire de transferts sur-évalués ayant pour but de contourner notamment certaines règles du fair-play financier.

Face à cela, les dirigeants italiens avaient déposé un recours devant le Comité olympique national italien qui, suite à son examen, avait décidé de lever la sanction. Grâce à cela, les Turinois sont plus que jamais de retour dans la course à la Ligue des Champions et pointent actuellement à la deuxième place du classement avec deux points d'avance sur la Lazio, troisième.

Pour autant, rien n'est encore terminé ! En effet, comme le CONI va rouvrir l'enquête, mais comme l'explique Mundo Deportivo, la prochaine sanction devrait toutefois être plus clémente, même si la Vieille Dame a encore de grandes chances de recevoir un nouveau retrait de points.

La nouvelle sanction doit être rendue dans les 30 jours et pourrait ainsi complètement bousculer la fin de saison en Serie A ainsi que la course à la Ligue des Champions. Les hommes de Max Allegri ne comptent que cinq points d'avance sur l'AC Milan, cinquième et première équipe non qualifiée pour la C1 la saison prochaine. Il va donc falloir creuser l'écart pour tenter de se mettre à l'abri.