Grosse surprise au sein de la direction d'Anderlecht

Le Conseil d'Administration était un rendez-vous important pour les têtes pensantes de la direction anderlechtoise. Avec un invité surprise à la clé.

Sur le coup de 18h, les hommes fort du Sporting d'Anderlecht sont arrivés au Lotto Park pour faire le point sur les ratés de cette saison et les plans pour le prochain exercice. Comme prévu, Marc Coucke, Wouter Vandenhaute, Etienne Davignon, Michael Verschueren et le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close étaient de la partie.

Ce qui était plus inattendu, c'est la présence de Tomas Van Den Spiegel. L'ancien basketteur (qui a joué pour le Real Madrid et Ostende) s'est reconverti en tant que CEO de Flanders Classics, l’organisateur de diverses courses cyclistes, où il a notamment côtoyé un certain Wouter Vandenhaute.

Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur la présence de son associé : "Lorsque Geert Duyck et moi-même sommes entrés dans le capital par le biais de notre société Mauvavie, nous avions droit à deux administrateurs. Il en manquait encore un et Tomas Van Den Spiegel apportera certainement une valeur ajoutée. Il a de l'expertise et surtout, il ose bien me contredire (rires)" déclare-t-il au Nieuwsblad.

Selon La DH Les Sports +, le plan à long terme est de voir Tomas Van Der Spiegel devenir dirigeant du club.