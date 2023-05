De Bruyne bat un superbe record, rejoint Zidane et peut intégrer le cercle des légendes

Auteur de l'égalisation hier au Real, Kevin De Bruyne est devenu le meilleur buteur belge en demi-finale de Ligue des Champions.

Tout reste à faire après les 90 premières minutes de cette double confrontation, presque de cette finale avant la lettre en demi de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Après la magnifique ouverture du score de Vinicius en première période, Kevin De Bruyne a répondu d'une frappe tout aussi magnifique peu après l'heure de jeu.

Ce mardi soir, le capitaine des Diables a inscrit son 14e but en C1, rejoignant le total atteint par un certain Zinédine Zidane. Le milieu offensif est un homme de grands rendez-vous et l'a encore démontré. Ce but au Santiago Bernabeu, c'était son 11e (sur 14, donc) en phase finale. Tel un véritable leader technique, le natif de Drongen sort de sa boîte dans les meilleurs moments.

Si Yannick Carrasco (2016) et Divock Origi (2019) sont les deux seuls buteurs belges en finale, ils sont quatre à avoir trouvé le chemin des filets dans le dernier carré. Hier soir, De Bruyne a inscrit son troisième but à ce stade de la compétition après celui de l'année dernière contre ce même Real Madrid et d'il y a deux ans face au PSG.

Il devance Origi (auteur d'un doublé lors de la victoire 4-0 de Liverpool contre le Barça en 2019), Radja Nainggolan (auteur d'un doublé contre Liverpool avec la Roma en 2018) et... Philippe Léonard, buteur avec Monaco contre la Juventus en 1998 (sa seule réalisation en Ligue des Champions).

A Madrid, Kevin De Bruyne est donc devenu le meilleur buteur belge en demi-finale de Ligue des Champions. En cas de qualification des Cityzens pour la finale, KDB aura l'occasion de devenir notre troisième compatriote buteur en finale de LDC... et pourrait devenir le 7e Diable à la remporter, après Eric Gerets (C1 1988 avec le PSV, l'ancêtre de la Ligue des Champions actuelle), Daniel Van Buyten (Bayern Munich, 2013), Divock Origi (Liverpool, 2019), Simon Mignolet (Liverpool, 2019), Eden Hazard (Real Madrid, 2022) et Thibaut Courtois (Real Madrid, 2022)