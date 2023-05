Exclusif : Jonathan Legear proche de retrouver du service après l'arrêt de sa carrière professionnelle

Si Jonathan Legear a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle en fin de saison, l'ailier de 36 ans va peut-être déjà retrouver du service, dans un projet ambitieux de D2 ACFF.

C'est une figure du football belge qui va faire ses adieux en fin de saison. Jonathan Legear arrête le foot professionnel, et Walfoot s'est entretenu avec lui pour en parler (lire ici). S’il ne lui reste que deux rencontres professionnelles à disputer ainsi que son match de gala de ce jeudi, l’ailier de 36 ans nous avait confié vouloir intégrer un staff et grimper progressivement les échelons en l’attente de son diplôme d’entraîneur UEFA A (lire ici).

Fort de son expérience et désireux d’entamer directement sa reconversion, Jonathan Legear aurait été contacté par un club de D2 ACFF. Selon nos informations, Verlaine, qui vient de licencier Marc Segatto et dont le noyau est en plein chantier avec 17 départs déjà programmés, serait en discussions très avancées avec l’ancien d’Anderlecht et du Standard.

Envieux de prendre place sur un banc, le Liégeois de naissance n'a pourtant pas encore définitivement rangé les crampons. Les Taureaux doivent reconstruire l’intégralité de leur staff, après le départ de Segatto et de ses adjoints Amaury Riga et de Mourad Lachhab. Septième de D2 ACFF, Verlaine est ambitieux pour l’avenir et Jonathan Legear pourrait être un profil idéal. Si cette information ne nous a pas encore été confirmée (ni infirmée), un rôle de joueur-entraîneur adjoint pourrait convenir au futur ex-joueur de l'URSL Visé.

C’est donc dans un club en pleine reconstruction et professionnalisation que Jonathan Legear pourrait prochainement s’engager, avec le projet d’entrer dans un staff qui correspond à ses attentes et le désir assouvi d’encore pouvoir chausser les crampons, le temps d’une dernière ou d’une avant-dernière saison.