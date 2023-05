Bientôt retraité, Jonathan Legear sait déjà ce qu'il fera à l'avenir

Jonathan Legear n'a plus que 2 matchs professionnels à jouer, en plus de son match de gala ce jeudi. Mais l'ancien d'Anderlecht et du Standard sait ce qu'il fera après sa carrière.

Jonathan Legear va raccrocher les crampons au terme de cette saison avec l'USRL Visé. Un club où il évolue depuis 2020, et qui lui a permis de s'éclater cette saison en Nationale 1. Mais à 36 ans, il met fin à une carrière sur laquelle il est revenu pour Walfoot (lire ici).

"C'est la fin de ma carrière professionnelle, ça, c'est une certitude. Visé m'a offert un cadre parfait pour mes dernières saisons. Maintenant, j'ai promis à des amis que j'irais peut-être les aider en amateurs, dans des petits clubs locaux, mais c'est différent", sourit Legear, qui a déjà en tête la suite, l'après-carrière.

"Jona" coach ?

"Prendre une pause ? Non, ce n'est pas au programme. Le football, c'est ma vie, je ne me vois pas m'en éloigner", nous affirme-t-il. "Le milieu du football est mon milieu. Je vais bientôt passer le diplôme UEFA A, et mes coachs me disent que j'ai de l'avenir dans ce domaine".

© photonews

Fort de son expérience, Jonathan Legear va donc tenter de la passer aux autres générations. "J'ai connu quoi, 30-35 coachs différents dans ma carrière, de nombreuses nationalités...c'est un panel complet dont je tire beaucoup", estime l'ex-Anderlechtois, qui reste cependant modeste.

"Ce n'est pas parce que j'ai une longue carrière de joueur que je serai un bon coach, et ce n'est pas parce qu'on me dit que je serai un bon coach que ce sera le cas", reconnaît "Jona". "J'ai tout à prouver. Mon objectif, c'est de commencer en bas de l'échelle. Intégrer un staff, aider un T1 qui a du vécu et auquel je peux apporter le mien, celui d'un footballeur".

L'idéal serait bien sûr de commencer cette expérience là où sa carrière se termine : à Visé. "Je l'ai toujours dit : ici, à Visé, j'ai eu un président, Mr Guy Thiry, qui m'a amené beaucoup et que j'apprécie humainement. Si je peux l'aider, lui rendre la pareille, ce sera avec grand plaisir. Il y a déjà eu des discussions et nous verrons ce que ça donne".

