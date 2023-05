Jonathan Legear fait ses adieux : "Revenir d'entre les morts comme je l'ai fait, c'est aussi beau que des titres"

C'est une figure du football belge qui va faire ses adieux en fin de saison. Jonathan Legear arrête le foot professionnel, et Walfoot s'est entretenu avec lui pour en parler.

Jonathan, tu disais en 2021 qu'il te restait sûrement deux saisons en pro. Deux ans plus tard, le programme est respecté. C'était dans ta tête depuis un temps, d'arrêter cette saison...

Oui, c'était prévu. Après, ce n'est pas un manque de volonté ou de qualité, mais j'ai 36 ans et si j'avais voulu continuer, j'aurais dû faire des concessions, adapter mon programme d'entraînement...vis-à-vis du reste du noyau, ce n'est pas correct. Je préfère arrêter que de ne plus me donner à 100%.

J'ai commencé ma carrière à 16 ans, j'en ai 36. C'est un chiffre rond, ça fait 20 ans de carrière et je pense que ce n'est déjà pas mal du tout.

Au vu des blessures qui t'ont parfois ralenti, de tes petits pépins physiques, peu de gens auraient parié que Jonathan Legear prendrait sa retraite à 36 ans, non ?

Je crois qu'avec plus de constance, j'aurais pu faire une autre carrière, et j'en suis conscient...disons que si j'avais capitalisé sur ce que j'ai réalisé de mes 16 à mes 22 ans, si j'avais fait d'autres choix, j'aurais pu jouer dans de plus grands clubs, j'aurais eu plus de caps en équipe nationale.

© photonews

Mais quand je regarde dans le rétroviseur...Trois titres de champion de Belgique, trois Coupes, les meilleures statistiques en Europa League en 2010. Le rêve de tout gamin, c'est d'être pro, et non seulement je l'ai été, mais j'ai été champion, j'ai fait un quart de finale d'Europa League. Oui, j'ai eu des blessures, mais depuis quelques années, je suis quand même épargné. J'ai surtout fait des choix mal influencés, comme celui de signer en Russie, où je m'enterre un peu...

C'est ton regret ? Ces choix mal avisés ?

Je crois que c'est une carrière réussie dans l'ensemble, mais oui, ces choix d'agent sur lesquels je n'ai pas eu d'emprise...ça a joué. Mais je suis tout aussi fier d'avoir pu rebondir, au final. Quand je signe à l'Olympiakos (en 2014, nda), je pense vraiment que je vais jouer là-bas, dans un grand club de tradition, et je n'y joue pas une minute.

Pour moi, revenir d'entre les morts comme je l'ai fait, ça vaut des titres

Je me retrouve à Blackpool, je ne joue pas non plus, j'ai perdu plus d'un an de foot...tout le monde me dit mort alors que 2 ans plus tôt, je suis l'un des meilleurs joueurs du championnat belge. J'accepte de signer au Standard, mon club de coeur, pour un salaire inférieur à celui d'un U21 à l'époque.

J'ai dû refaire mes preuves et là, j'ai été élu 2 fois joueur du mois, je joue les PO1, je marque contre Anderlecht...puis à STVV aussi, je fais quelques très bons matchs, encore face à Anderlecht avec ma montée à la mi-temps, un but et un assist et une victoire là-bas. Pour moi, revenir d'entre les morts comme ça, alors que j'étais au plus bas, c'est aussi beau que des trophées.

Tu as eu peu de sélections en équipe nationale à ta grande époque, mais ton match contre l'Autriche le 12 octobre 2010 est rentré dans la légende...

Comme je le disais, si j'avais fait les bons choix...je ne dis pas que j'aurais été l'un des titulaires indiscutables de cette génération dorée mais j'y aurais eu ma place, j'aurais peut-être pu avoir une carrière internationale à la Nacer Chadli, un bon ami à moi.

Mais comme tu le dis, j'ai eu ces sélections, on ne peut pas me les enlever, et ce match, tout le monde s'en rappelle. J'ai eu un 10/10 dans la presse avec les Diables Rouges, peu de joueurs peuvent s'en vanter (sourire). C'est une petite cerise sur le gâteau de ma carrière, on va dire. J'ai donné du plaisir aux gens.

La suite de l'interview de Jonathan Legear sera à retrouver sur Walfoot cette semaine...