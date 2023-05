Ce dimanche après-midi (13h30), l'Antwerp reçoit le Club de Bruges lors de la troisième journée des Playoffs 1.

Le soutien du public anversois a été immense lors de la victoire à domicile contre Genk la semaine dernière. Mark Van Bommel, qui a également entendu son propre nom résonner dans les tribunes, du Bosuil, compte à nouveau sur le soutien des supporters rouge et blanc. "Je suis heureux car cela signifie que les supporters apprécient la façon dont nous essayons de jouer au football : du pressing, un jeu positif et rapide ainsi qu'un travail acharné de la part de tout le monde. On a la chair de poule quand on les entend (les supporters, ndlr) s'activer", a confié le technicien néerlandais dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"Les encouragements des fans peuvent parfois s'avérer décisifs. Même quand tout va bien, tout le monde continue à jouer au football grâce à l'adrénaline du public. Seuls les joueurs doivent faire attention à ne pas être trop excités", a souligné Van Bommel, qui a également remarqué dimanche que le public avait empêché le joueur de Genk, Paintsil, de s'exprimer comme il en a pourtant l'habitude. "La situation reste à peu près la même : trois équipes dans un mouchoir de poche, sauf que nous avons maintenant un point d'avance. Et cela peut encore changer à chaque match. Cela (la position de leader, ndlr) ne doit pas être une pression, mais plutôt une motivation", a conclu le Batave.