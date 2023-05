Une vive altercation a éclaté entre Mogi Bayat et le fils du propriétaire du FC Nantes

Alors que la rencontre opposant Toulouse à Nantes, prévue ce dimanche à 15h, a été retardée à cause d'un colis suspect découvert dans la partie du stade réservée aux supporters nantais, deux scènes surréalistes ont eu lieu en avant-match.

La rencontre entre Toulouse et Nantes débutera finalement à 16h30. Un avant-match plus que chaotique puisqu'il y a eu plusieurs tensions du côté des Nantais avant ce match capital pour leur maintien. Selon nos confrères de Ouest-France, une vive altercation a éclaté entre Mogi Bayat et le directeur général délégué du club français, Franck Kita. Aucun coup n’aurait été échangé, mais les deux hommes ont dû être séparés par le président des Canaris Waldemar Kita en personne. L'agent de joueurs, directeur sportif officieux du club, a eu un échange véhément avec le fils du président qui occupe la fonction de directeur général.

Au surplus, Mostafa Mohamed est resté à l’hôtel. L'attaquant égyptien du FC Nantes refuse de porter le maillot floqué arc-en-ciel, marquant la journée de lutte contre les discriminations. Cinq joueurs de Toulouse auraient également fait savoir qu'ils ne joueraient pas la rencontre pour les mêmes raisons.