Le grand chantier qui attend les RSCA Futures

Les difficultés présentes dans l'équipe A d'Anderlecht se répercutent sur le noyau des U23, les Futures. Ce dernier a en effet connu de grandes modifications cette saison. De grands investissements vont devoir être consentis pour que l'équipe reste digne de la Challenger Pro League.

L'inclusion des équipes U23 en Challenger Pro League (D1B) a été mise en place afin que les jeunes pousses prennent en expérience. Pour la saison 2023-2024, leur deuxième dans cette division, les U23 d'Anderlecht auront du pain sur la planche. Avec un "problème" en toile de fond : le fait que beaucoup de jeunes tapent très vite à la porte de l'équipe première.

Des Espoirs décimés

Cette saison, Moussa N'Diaye et le capitaine Theo Leoni ont été transférés dans l'équipe A. Des talents comme Enock Agyei, Chris Lokesa et Mo Bouchouari ont quant à eux quitté le club en cours de saison. L'acquisition hivernale Henrik Bellman s'est malheureusement déchiré les ligaments du genou. Ethan Butera, l'un des défenseurs les plus prometteurs, est également absent depuis plusieurs mois.

Guillaume Gillet, l'entraîneur des espoirs - qui a remplacé Veldman en cours de saison -, n'a donc pas eu d'autre choix que de commencer aller chercher des renforts auprès des U18. Anas Tajouart (17 ans), Ismael Baouf (16 ans) et Tristan Degreef (18 ans) ont ainsi affronté le RWDM ce samedi. La différence s'est faite ressentir.

Des transferts entrants sont attendus

Quelle équipe pourrait aligner Anderlecht sans tomber dans le piège d'aller puiser dans ses jeunes alors qu'ils ne sont pas encore prêts ? A noter également que le joueur expérimenté et capitaine de l'équipe, David Hubert (35 ans), ne restera probablement pas.

Anderlecht possède encore bien des talents, mais devra attendre l'éclosion d'une nouvelle génération pour les lancer en équipe première. Le problème, c'est que les besoins sont à court terme. Les Mauves vont ainsi devoir recruter chez les 18-21 ans. Ce qui n'étaient pas leurs plans initiaux.

Le prochain Jérémy Doku ou Julien Duranville n'a pas encore pointé le bout de son nez à Neerpede. Anderlecht devra laisser le temps à son son nid éclore, c'est un fait. Neerpede doit avant tout rester un soutien, pas un fournisseur principal ou un vivier intarissable. De quoi à nouveau blâmer l'état actuel des finances du côté du Lotto Park...