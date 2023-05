René Vandereycken estime qu'un joueur du Club était l'homme du match malgré la défaite

Le Club de Bruges s'est incliné 3-2 sur le terrain du Royal Antwerp FC. L'analyste René Vandereycken explique pourtant que l'homme du match se trouvait du côté des visiteurs.

Le Club de Bruges a mené 0-2 à l'Antwerp, mais a vu The Great Old prendre les trois points dans les arrêts de jeu. A noter dans ce match, le remplacement très précoce de Keita. "C'était un choix logique de la part de Van Bommel d'intervenir après seulement 27 minutes. En tant qu'entraîneur, pourquoi attendre la mi-temps ? Bien sûr, ce n'est pas agréable pour un joueur d'être remplacé si tôt. Keita était frustré, ce qui est compréhensible. Et sa réaction n'était pas si mauvaise", a déclaré Vandereycken à Het Nieuwsblad. "Il fallait que quelque chose se passe et Van Bommel l'a fait en apportant beaucoup plus d'élan offensif avec Stengs. Il n'y a pas eu de retour immédiat, mais en fin de compte, cela a eu un impact sur le match."

"Je peux comprendre que Stengs ait été déclaré Homme du Match, bien sûr un joueur de l'équipe qui gagne a plus de chances d'être choisi. Mais je pense qu'Onyedika le méritait aussi. Si calme sur le ballon, si déterminé dans ses actions défensives... J'ai trouvé qu'il avait joué de manière impressionnante, comme ces dernières semaines."