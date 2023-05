Du rififi à l'Union Belge !

Alors que Peter Bossaert a récemment dû quitter son poste de CEO de l'Union Belge, le président Paul Van den Bulck serait désormais critiqué. Plusieurs administrateurs l'auraient pointé du doigt.

Ainsi, selon les informations de Het Laatste Nieuws, le président de l'Union Belge Paul Van den Bulck aurait été pointé du doigt par plusieurs membres du comité exécutif dans une lettre adressée au Conseil d'administration.

La relation entre Van den Bulck, arrivé en juin 2022, et le comité serait tendue. L'homme de 58 ans serait vu comme "trop présent" par certains et interférant avec le travail au sein de la Royal Belgian FA. Via cette lettre, ils réclament ainsi une motion de défiance à l'encontre de Paul Van den Bulck.

Si cette motion de défiance est mise en place, le football belge pourrait connaître un nouveau bouleversement à sa tête. Quelques semaines à peine après l'arrivée de Domenico Tedesco, du remous avait déjà eu lieu avec le licenciement de Peter Bossaert, homme fort de l'Union Belge...