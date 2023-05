Officiel : un cadre de Charleroi signe à Genk

Genk prépare déjà la saison prochaine et vient d'annoncer sa première recrue estivale. Il s'agit de Joris Kayembe, qui arrivait en fin de contrat à Charleroi.

Nous ne sommes que le 17 mais et pourtant Charleroi connaît déjà une journée bien chargée sur le marché des transferts. Après l'annonce de la première recrue, le Sporting a officialisé le départ de Joris Kayembe à Genk. Une toute bonne affaire pour les Limbourgeois puisque le latéral gauche était en fin de contrat et débarque donc libre.

Pour le joueur, il s'agit d'une belle récompense après 116 rencontres sous la vareuse zébrée, le temps de de se révéler comme un des meilleurs joueurs de son poste du championnat. Il entre donc en concurrence avec Gerardo Arteaga...à moins que ce dernier ne s'en aille. En effet, il arrive lui aussi en fin de contrat à Genk. Kayembe pourrait donc potenetiellement être le choix numéro un sur le côté gauche l'an prochain.

Sans se projeter aussi loin, l'ancien Diable Rouge (2 caps) est très heureux de son nouveau club : "Je veux jouer au plus haut niveau. Le KRC Genk est le club idéal pour cela. Le style de jeu offensif me plaît beaucoup. Je me souviens surtout des matchs disputés ici, des flammes derrière le but lorsque Genk marquait un but. J'ai hâte de les brûler à mon tour lorsque nous ferons trembler les filets la saison prochaine" déclare-t-il sur le site internet du Racing.