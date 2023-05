Deniz Undav marque...dans les deux buts, Brighton prend une gifle

Newcastle United recevait Brighton & Hove Albion ce jeudi, en Premier League. Deniz Undav et Kaoru Mitoma, les deux ex-Unionistes, étaient titulaires.

Roberto De Zerbi avait décidé d'aligner de concert les deux anciens de l'Union Saint-Gilloise, Deniz Undav et Kaoru Mitoma, pour le déplacement de Brighton à Newcastle. Malheureusement pour Undav, il a ouvert le score...dans le mauvais but à la 22e minute (0-1).

Avant la pause, Newcastle United fera le break via Burns (45e+4). Mais Deniz Undav aura sa revanche en début de seconde période, faisant 2-1 à la 51e. En vain car en fin de rencontre, Newcastle United prendra le large via Callum Wilson et Bruno Guimaraes (89e, 90e+1, 4-1).

C'était tout de même la seconde rencontre consécutive durant laquelle Deniz Undav trouvait le chemin des filets ; l'ancien meilleur buteur unioniste en est à 4 buts cette saison en Premier League et semble trouver ses marques.