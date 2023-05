De Bruyne ou Lukaku sur le toit de l'Europe ? "Pour l'un des deux, c'est un must !"

La finale de la Ligue des Champions verra deux Belges s'affronter : Kevin De Bruyne (Manchester City) et Romelu Lukaku (Inter Milan).

Bien malin celui qui pourra prédire le gagnant de cette finale de Ligue des Champions. Dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws, l'ancien Diable Rouge et désormais consultant Marc Degryse a analysé les enjeux d'une victoire finale, tant pour De Bruyne que pour Lukaku.

"S'il devait à nouveau manquer la Ligue des champions, on pourrait encore parler d'une petite tragédie", a-t-il déclaré au sujet de De Bruyne, qui avait déjà échoué en finale - et qui était sorti blessé - contre Chelsea lors de la saison 2020-2021.

Degryse considère par contre que pour Lukaku, cela serait une surprise et une manière de sauver une saison à nouveau compliquée. "Bien sûr, je n'en voudrais pas non plus à Romelu Lukaku de gagner la Ligue des champions. Mais à Istanbul, on s'intéressera surtout à Kevin De Bruyne. Pour De Bruyne, c'est un must !"