Pep Guardiola revient sur son accrochage avec Kevin De Bruyne : "Il le fait aussi à l'entraînement..."

Une scène qui a enormément fait parler d'elle, malgré la grande prestation de De Bruyne et la qualification de Manchester City en finale de la Ligue des Champions - victoire 4-0 face au Real.

Ce vendredi en conférence de presse, le coach de Manchester City est revenu sur l'épisode. Selon lui, De Bruyne est coutumier du fait.

“On se crie dessus. Parfois, cela peut être plat et j’aime cette énergie. Vous ne voyez pas combien de fois il me crie dessus sur le terrain d’entraînement", a déclaré l'Espagnol.

