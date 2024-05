Anderlecht champion ? L'ancien Mauve Wout Faes donne une réponse surprenante

La Jupiler Pro League et ses Champions Play-offs sont passionnants. Au plus tôt ce week-end, nous connaitrons le champion, mais il pourrait également y avoir un scénario de dernière minute intéressant lors de la dernière journée.

Les Diables Rouges comptent déjà les jours jusqu'à l'Euro qui se déroulera bientôt en Allemagne. Le défenseur Wout Faes a pris le temps de répondre à quelques questions rapides chez Eleven/DAZN.

Lorsqu'on demande au joueur de Leicester qui sera champion de Belgique, il répond de manière très claire. "Je mise sur le Club Bruges. Je le pense bien."

Une réponse assez surprenante venant d'un ancien d'Anderlecht. Le Club Bruges doit d'ailleurs s'assurer qu'Anderlecht ne remporte pas le titre à domicile ce dimanche.

On lui a également posé des questions sur l'Euro, qui arrive très vite. Le défenseur aimerait partager une chambre avec Timothy Castagne. Jouer une finale contre les Pays-Bas lui semble également intéressant: "Et la remporter", ajoute-t-il.

Et le plus grand footballeur belge de tous les temps ? "Je dis Eden Hazard. Ce qu'il pouvait faire avec le ballon et montrer sur le terrain... C'est facile de choisir Eden."