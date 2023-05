Romelu Lukaku dans le top 10 des joueurs les mieux payés de Serie A

Le site internet de référence Capology a récemment publié les salaires que touchent les joueurs évoluant en Italie. Avec parmi eux, plusieurs Belges.

Dusan Vlahovic est, selon Capology, le joueur qui gagne le mieux sa vie en Serie A (12,96 millions d'euros annuels bruts). 5 autres joueurs de la Juventus composent le top 10 : Leonardo Bonucci et Wojchiech Szczesny (12,04 millions), Alex Sandro (11,11 millions), Paul Pogba (10,26 millions), et Gleison Breimer (9,26 millions par an).

A noter la présence assez surprenant de Samuel Umtiti (Lecce, prêté par le Barça), qui gagne 12,31 millions par an - payés par le FC Barcelone.

Romelu Lukaku est assez logiquement le premier Belge dans ce classement, le seul dans le top 10. Il est 8e, avec 10,9 millions d'euros. Ensuite, du côté de l'AC Milan, Divock Origi gagne 5,12 millions d'euros. Il est 44e du classement, loin devant les 2,82 millions de De Ketelaere, les 1,92 million de Vranckx et les 1,28 million de Saelemaekers.