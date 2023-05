Le désormais ex-président de l'Union Belge se défend et prévoit sa contre-attaque légale !

L'affaire Paul Van den Bulck n'est pas terminée. Après sa démission, le désormais ex-président de l'Union Belge veut obtenir réparation suite à ce qu'il estime être des calomnies.

Le football belge a encore tremblé sur ses bases la semaine passée : des tensions entre Paul Van den Bulck, président de l'Union Belge, et ses administrateurs ont été révélées, et une assemblée générale a été convoquée.

Suite à celle-ci, Paul Van den Bulck a démissionné. C'est le second changement majeur à la tête du football belge depuis le licenciement de Peter Bossaert, CEO, en mars dernier. Accusé de comportement rendant la collaboration impossible avec le reste du board de la RBFA, Paul Van den Bulck s'est défendu dans Het Nieuwsblad.

"Les conditions de travail m'ont empêché d'effectuer mon mandat de manière libre, indépendante et professionnelle. Je conteste fermement les allégations sans fondement formulées par certains individus ces derniers jours", affirme Van den Bulck. "Je me réserve le droit de réagir de la manière appropriée et ferai valoir mes droits".

Suite à cette démission, Pascale Van Damme (54 ans) a été nommée présidente de l'Union Belge, une première pour une femme.