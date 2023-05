Mandela Keita n'est pas le seul : l'Antwerp hésitant sur une autre option d'achat

L'Antwerp va devoir poser des choix forts lors du prochain mercato. Notamment en ce qui concerne Calvin Stengs, prêté par Nice.

En concurrence dans l'entrejeu pour jouer aux côtés d'Arthur Vermeeren, Mandela Keita et Calvin Stengs seront églament dans la même situation cet été. Comme le Louvaniste, Calvin Stengs est prêté avec option d'achat par Nice.

Selon Het Laatste Nieuws, le sort du Néerlandais de 24 ans est encore très incertain. "Je me plais beaucoup à l'Antwerp et je suis prêt à rester plus longtemps. Mais en l'état actuel des choses, je dois me présenter à Nice en juillet" déclare le principal intéressé au quotidien.

Calvin Stengs est encore sous contrat jusqu'en 2026 avec les Niçois. Il leur avait coûté 15 millions en 2021. Il ne partira donc qu'en échange d'une bonne somme.