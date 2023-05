Le propriétaire du KV Ostende trop gourmand, malgré la descente du club !

Le PMG cherche un repreneur pour le KV Ostende, descendu en D1B au terme de la phase classique cette saison. La cote des Côtiers a baissé, mais le KVO intéressait pourtant l'Arabie Saoudite et rien moins que le Fonds d'Investissement Saoudien, propriétaire de Newcastle United.

Mais selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, les discussions entre le Pacific Media Groupe et les Saoudiens auraient été ralenties : l'intérêt saoudien se serait refroidi en raison du prix trop élevé demandé par les propriétaires ostendais.

#UPDATE🇸🇦

❌🟡🟢 After getting talks with #KVOostende, The PIF - Saudian Investment Fund - have cooled their interest for the Belgian club.

Main reason? The financial greed of the Chinese-American owners, Pacific Media Group asking more than the initial price (~12M€)… Wait&see. https://t.co/L194AVNJJY pic.twitter.com/CbTBRvBjRF