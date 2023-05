Catastrophe en vue pour Lens et Openda ?

Alors que le Racing Club de Lens se prépare à jouer la Ligue des Champions, Franck Haise n'est pas certain de rester en tant qu'entraîneur. Les doutes de l'entraîneur des Sang et Or concernent les intentions de la direction en vue du mercato.

"Une décision sera prise rapidement", a déclaré le technicien après la victoire contre l'AC Ajaccio (3-0) samedi. "Bien sûr, l'effectif dont je disposerai est un élément important. Je ne peux pas aller de l'avant avec le départ de cinq joueurs clés. Les dirigeants veulent une équipe extrêmement compétitive et ils ne sont pas seuls dans ce cas. Cela nécessite des actes concrets. C'est un sujet crucial et une grande partie du débat. Je vais prendre le temps de réfléchir et d'envisager l'avenir. Je n'ai pas dit que tout était fini. J'ai déjà reçu des sollicitations. Il faut peser les choses." "Peut-on faire aussi bien, voire mieux ? Je suis très heureux au club. Cela ne m'empêche pas de réfléchir et d'observer ce qui peut se passer", a-t-il ajouté. "Je connais ce que j'ai ici. Nous le disons souvent aux joueurs, nous savons ce que vous avez, dans quel club vous évoluez, vous connaissez les personnes avec lesquelles je travaille. Je parle souvent d'alignement, et lorsque vous êtes aligné avec de nombreuses personnes au sein d'un club, c'est rare. Je suis conscient de tout cela et je le prends en considération dans ma réflexion globale. C'est l'un des premiers éléments à prendre en compte."