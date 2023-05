Tarik Tissoudali, le retour tant attendu : "Mais je dois rester réaliste..."

Tarik Tissoudali a connu la libération ce samedi contre Westerlo : son premier but depuis la lourde blessure qui l'a privé de la majorité de la saison. Le Marocain espère redevenir titulaire la saison prochaine, mais il a du travail.

La Gantoise s'est imposé à Westerlo ce samedi, pour le détail mais aussi au plus grand plaisir d'un certain Tarik Tissoudali. Après des mois de galère, le Marocain a fait son retour dans ces Playoffs, et inscrit son premier but post-blessure pour faire 1-3.

Un but spécial : "Ca m'a fait quelque chose, pour être honnête", reconnaissait-il en zone mixte après la rencontre. "Un attaquant se nourrit de buts et veut retrouver ça le plus vite possible. Mais en jouant moins, c'est difficile. Je m'entraîne bien et maintenant, ça ne s'améliorera qu'en jouant".

Mais la concurrence est rude à La Gantoise. "Je veux jouer le plus possible, mais je dois aussi rester réaliste : nous avons deux attaquants qui empilent les buts avec Cuypers et Orban", concède Tissoudali. "Je ne suis pas du genre à râler. Ce que j'apporte maintenant, c'est du bonus". L'international marocain ne compte pas prendre de vacances alors qu'il retrouve ses sensations.

"Mes vacances d'été, ce sera un camp d'entraînement. Je veux revenir le plus en forme possible, et tout le monde repartira de zéro cet été", espère-t-il. Et après tout, le départ de Gift Orban est une possibilité qui ferait de la place devant...