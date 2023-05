"Mark, la vie de ta famille en dépend" : le motif de l'homme s'étant introduit chez van Bommel révélé

En octobre dernier, un homme armé avait attendu Mark van Bommel à l'entrée de son garage. Si l'on croyait à une tentative de car-jacking, ses motivations étaient en réalité toutes autres...

En effet, après que l'enquête ait été menée par le Ministère Public, le véritable motif a été identifié.

Jamaleh Haban M., un réfugié somalien de 25 ans, voulait en réalité obtenir un contrat de joueur à l'Antwerp. Grâce à la technologie AirTag, les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à son téléphone portable. "Écoute Mark, la vie de ta famille en dépend, laisse-moi devenir un joueur professionnel. Ne va pas à la police, nous te tuerons, toi et ta famille. Nous savons où tu habites", peut-on lire dans un message audio.

En plus du message audio, le téléphone de l'homme contenait une photo lui posant, une arme à la main, devant la maison de van Bommel. Me Maes, l'avocat de van Bommel, explique réclamer un dédommagement moral de 5000 euros."Nous ne pouvons pas en rire. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces faits. Mon client est habitué à certaines choses, mais pas à cela. Il n'ose plus dormir chez lui et vit à l'hôtel."