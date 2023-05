Qui remportera le titre de joueur de l'année ?

L'Union Saint-Gilloise est présente en force pour ces Pro League Awards avec deux joueurs sur les 3 finalistes à l'élection du Joueur de l'année en D1A.

Qui sera élu Joueur de l'Année, lundi prochain lors des Pro League Awards parmi Teddy Teuma (10 buts et 12 assists en championnat), Victor Boniface (9 buts et 8 assists en championnat) et Mike Trésor (8 buts et 23 assists en championnat) qui sont mis à l'honneur pour leur saison cinq étoiles ?

© photonews

Après un très bon exercice 2021-2022, Teddy Teuma a confirmé cette saison et s'est même montré plus décisif. Le métronome de l'Union SG ne cesse d'impressionner et pourrait remporter ce titre de joueur de l’année avant un départ quasiment acté.

Arrivé en provenance de Bodo/Glimt l'été dernier, Victor Boniface a rapidement fait oublier Deniz Undav au Parc Duden. Le Nigérian a été impressionnant en championnat mais aussi sur la scène européenne cette saison. Nul doute qu'il devrait franchir un nouveau cap cet été en rejoignant une formation plus huppée et ainsi permettre à l'Union SG de réaliser une grosse plus-value.

© photonews

Déjà récompensé du du titre de Soulier d'Ebene, Mike Trésor veut vraisembablement collecter un nouveau trophée. Le joueur de Genk a battu un record cette saison puisque personne n’avait jamais inscrit autant d’assists (23) que lui auparavant en Belgique.