Geoffrey Valenne évoque son avenir : "Je veux continuer à emmagasiner de l'expérience"

Adjoint et T3 de Ronny Deila, Geoffrey Valenne a été propulsé à la tête des Rouches après la départ du Norvégien au Club de Bruges.

Quel avenir pour Geoffrey Valenne qui va vivre son deuxième et dernier match en tant que T1 ad interim du Standard de Liège ce samedi ? "C'est ma neuvième saison ici, et je pense que je suis passé par tous les échelons du club avant de parvenir à l'équipe première. Un réel aboutissement de mon côté et une véritable reconnaissance envers le club qui m'a fait confiance chaque saison. Il n'y a pas encore eu la moindre discussion à propos de mon futur car nous avons été un peu sonnés la semaine dernière (défaite 0-4 contre le Cercle) et que ce n'est pas le moment d'en parler", explique l'ancien T3 des Rouches en conférence de presse.

"J'ai envie de m'inscrire dans le projet que met en place le Standard et de continuer à travailler avec le nouveau coach. Je n'ai pas la prétention de vouloir être l'entraîneur principal à l'heure actuelle. Je veux simplement continuer à travailler et à emmagasiner de l'expérience. Cette dernière semaine m'a fait grandir aussi. Je veux mettre à profit cette nouvelle expérience avec le prochain T1 du Standard et peut-être apprendre une nouvelle philosophie de jeu et une nouvelle manière de travailler", souligne Geoffrey Valenne.