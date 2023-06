Goût très amer pour l'Union : "Nous avons pris plus de points que le champion..."

L'Union est passée à côté de la montre en or ce dimanche. Philippe Bormans, le CEO du club bruxellois, était lui aussi extrêmement déçu.

"Nous sommes très déçus, il faut le dire. Ce n'est évidemment pas le résultat que nous espérions", a déclaré Philippe Bormans au micro de Sporza.

"Ce n'était certainement pas un bon match", a continué le dirigeant. "C'était très tendu, avec beaucoup de va-et-vient vers Genk. Le score n'était pas trop mauvais, mais bon, c'est et ça reste du football. Le Club était bien en place et nous n'avons pas réussi à terminer le match nous-mêmes."

L'Union clôture ainsi une très belle saison, mais sans titre. "La saison a été très longue et on l'a senti. Les joueurs ont tout donné une fois de plus, mais à la fin, ils n'ont toujours pas réussi. Dix minutes nous séparent du titre et la dure réalité du football est que nous ne sommes plus que troisièmes", a regretté Bormans.

Le CEO unioniste aura ensuite, pour conclure, une petite réflexion adressée vers la Pro League. "La Pro League et Eleven seront très heureux de ce dénouement passionnant, mais il est un peu amer que nous ayons pris plus de points que le futur champion..."