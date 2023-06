🎥 Le très beau moment d'émotion de Romelu Lukaku

Lukaku a été pris par l'émotion lorsqu'il a commencé à parler de sa famille, et du soutien de cette dernière dans sa carrière.

"Mon grand-père, c'est mon numéro un. Il a toujours été mon plus grand supporter. Chaque fois que je joue... je joue pour lui. Chaque fois que je marque, c'est pour lui. Et chaque fois que je vois ma mère dans les tribunes, je le vois lui. Perdre ou gagner, je peux vivre avec. Mais ça c'est une question de famille. Il représente tout pour moi", a déclaré un Lukaku ému.

His family was once too poor to watch the Champions League on TV. Now Romelu Lukaku is preparing to play in the final.



The soccer star spoke about his rise from poverty in an emotional interview.