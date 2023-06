Carl Hoefkens pour redresser la situation de ce club anglais ?

Carl Hoefkens avait récemment déclaré discuter avec plusieurs clubs. Son nom était cité - conjointement à celui de Rik De Mil - du côté de l'Angleterre.

D'ailleurs, comme le révèle ce dimanche Sacha Tavolieri, c'est le club de Leicester City qui aurait coché le nom d'Hoefkens. Des discussions se seraient tenues au sein de la direction quant au profil d'Hoefkens.

Hoefkens à Leicester, est-ce possible ? Selon nous, assez peu. Le club sort d'une saison très compliquée et veut remonter le plus vite possible en Premier League. Enrôler un coach avec si peu d'expérience - malgré ses bons résultats avec Bruges en Ligue des Champions - serait un choix assez risqué et peu compréhensible...

