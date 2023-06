Boskamp évoque Mike Trésor et Genk : "Il leur faudra plusieurs semaines pour s'en remettre"

Le KRC Genk pensait être sacré, mais a vu l'Antwerp lui griller la politesse durant les arrêts de jeu avec le sublime but d'Alderweireld.

Selon Johan Boskamp, Genk va avoir du mal à s'en remettre. "Cela prendra encore plusieurs semaines. Perdre le titre deux minutes avant la fin du championnat, c'est quelque chose qui devrait les rendre malades un certain temps", a déclaré Boskamp à Het Belang van Limburg.

Un dénouement incroyable, même pour Boskamp. "C'est le plus improbable que j'aie jamais vu. Même aux Pays-Bas, tout le monde en parlait. Les images ont même été diffusées sur NOS. Et aussi parce que Toby a marqué ce but, bien sûr. Ils s'en souviennent ici".

Le lendemain, Genk a reçu un lot de consolation lorsque Mike Trésor a été élu joueur de l'année. Cela a également été suivi de sa première sélection avec les Diables Rouges.

"Le fait qu'il ait été élu joueur de l'année avec ses statistiques n'est pas vraiment surprenant. Sa sélection en équipe nationale sera peut-être pour lui une récompense encore plus grande. Il le mérite après son excellente saison. J'espère qu'il ne se contentera pas de cette seule sélection", a conclu le Néerlandais.