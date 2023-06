Le grand changement qui attend la Nationale 1

La Nationale 1, troisième échelon de notre football national et première division amateur, est sur le point de connaître une transformation très importante.

En Nationale 1, les équipes flamandes et wallonnes font partie de la même division. C'est ce qui la différencie des divisions inférieures (D2 et D3), divisées en ACFF (wallonie) et VV (flandre).

Mais cela devrait changer. La majorité des clubs des deux communautés serait favorable à une division linguistique.

Dans un communiqué, le CA de l'ACFF a expliqué s'être prononcé en faveur d'une scission. La Nationale 1 sera désormais scindée en deux divisions (ACFF/VV) de même niveau. Cela devrait être effectif pour la saison 2024-2025.

Le communiqué :

Réuni ce mardi 13 juin, le Conseil d’Administration de l’ACFF s’est prononcé en faveur d’une scission de la D1 nationale en une D1 ACFF et une D1 Voetbal Vlaanderen.

Ce choix correspond au souhait de la majorité des clubs de la Sixième Province. Les clubs néerlandophones se sont également montrés favorables à un tel changement dont le premier avantage est d’assurer, chaque année, la promotion d’un club amateur francophone vers le football professionnel.

Un groupe de travail va désormais se pencher sur la meilleure façon de mettre en place les modalités de cette proposition (nombre de clubs, licence, etc).

Un vote doit intervenir avant le 30 juin 2023 afin que la scission puisse être effective dès la saison 2024-2025.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a pris connaissance de la décision du Conseil Supérieur du Football (COSU) selon laquelle les clubs de D2 ACFF n’ayant pas introduit une demande de licence pour la D1 ou ayant vu celle-ci refusée ne pourront pas participer au tour final.