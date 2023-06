Le LOSC insiste pour un cadre de l'AS Eupen

Eupen pourrait bien perdre l'un de ses titulaires indiscutables. Konan N'dri est sur la liste du LOSC.

Selon les informations de nos confrères de L'Avenir, Konan N'dri (22 ans) serait sur les tablettes du LOSC. Les Dogues seraient prêts à faire de l'Ivoirien le successeur de Jonathan Bamba, en fin de contrat et qui va donc quitter Lille.

N'dri a encore un an de contrat à Eupen, et est estimé à 2 millions d'euros. Il reste sur une saison très solide sur l'aile droite des Pandas, avec 33 matchs pour 7 buts et 5 assists en championnat.