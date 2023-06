Mehdi Carcela sur le point de retrouver un club en...Belgique ?

Sans club depuis son départ du Standard de Liège à l'été 2022, le milieu offensif pourrait relever un nouveau challenge assez surprenant.

Mehdi Carcela pourrait rejoindre Verlaine, pensionnaire de D2 ACFF, selon la DH. Sans club depuis un an, le joueur âgé de 33 ans serait négociations avancées avec les Taureaux.

L’ailier liégeois aurait pu poursuivre sa carrière en Chine à Shanghai Shenhua l'année dernière, mais il avait décliné l’offre car il ne voulait plus vivre loin des siens. Après le Standard, l'Anzhi, Benfica, Grenade, l'Olympiacos, le milieu offensif pourrait ainsi connaître le sixième club de sa carrière et apporter sa riche expérience (434 matchs, 54 buts et 74 passes décisives chez les pros) au niveau amateur.