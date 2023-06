L'incertitude la plus totale !

Selon ce journaliste, Saelemaekers n'est pas indiscutable à l'AC Milan. Il pourrait quitter le club milanais l'été prochain si une offre intéressante se présente. Son contrat actuel court jusqu'en 2026.

Avec une valeur estimée à 15 millions d'euros, l'AC Milan attend un montant considérable pour le transfert du Diable Rouge. À l'été 2020, le jeune défenseur de 23 ans a rejoint l'AC Milan pour environ huit millions d'euros.

Alexis #Saelemakers is not untouchable in #ACMilan’s plans. He could leave in the summer #transfers window if arrives a good bid. #transfers