Les consignes de Domenico Tedesco pour le nouveau Diable, Mike Trésor

Le footballeur pro' de l'année a fêté sa première sélection avec les Diables, ce samedi. Pas de victoire, mais une première montée au jeu intéressante.

Première sélection mais pas de première victoire avec les Diables pour Mike Trésor, monté à la 84e minute de Belgique - Autriche. "Très content d’avoir fait mes premières minutes. J’ai essayé de mettre la pression pour marquer des points et rentrer avec de l’intensité. Il y a eu des reconversions offensives en fin de match donc des occasions de faire la différence. Dommage de ne pas avoir sur les concrétiser."

Les Diables ont bien réagi en seconde période après un premier acte bien plus difficile. Insuffisant cependant pour aller chercher les trois points. "C’était plus chaotique en première période, avec beaucoup de duels. On a plus dominé dans la possession et dans les duels en seconde, ils n’avaient que des contres. On a très bien réagi, spécialement avec le but. Il faudra gagner mardi en Estonie."