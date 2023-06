L'Autriche prive les Diables de l'opération parfaite

Outre le match entre l'Estonie et la Belgique, les rencontres éliminatoires pour l'Euro 2024 suivaient leur cours ce mardi soir. Voici les résultats.

Les Diables, vainqueurs de l'Estonie (0-3) auront été également été attentifs au résultat de la rencontre entre l'Autriche et la Suède. Les deux équipes se sont livrées un match serré. Le score restera de 0-0...jusqu'à ce que l'Autriche marque à la 81e via Baumgartner. Le même Baumgartner

L'Autriche, avec 4 matchs (donc un de plus que les Diables), sont en tête du groupe F. Les Diables Rouges sont juste derrière, avec sept points. Le duel pour la tête du groupe semble déjà se former. La Suède est troisième, avec 4 points en trois matchs. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe est qualifié pour l'Euro.

Groupe A

La Norvège s'est imposée 3-1 contre Chypre, avec un doublé d'Haaland. Le coup d'envoi de la rencontre entre l'Ecosse et la Géorgie est en décalé.

Groupe E

La Moldavie a crée la sensation en battant la Pologne sur le score de 3-2. Auteur d'une grosse prestation (1 but et 1 assist, Robert Lewandowski) n'a pas pu empêcher les siens d'essuyer une embarrassante défaite. La République Tchèque est leader du groupe, avec un match en moins. L'Albanie a gagné 1-3 contre les Iles Féroé et profite de la défaite de la Pologne.

Groupe G

Bulgarie 1 - 1 Serbie

Hongrie 2 - 0 Lituanie

Groupe J

On notera la superbe victoire du Luxembourg face à la Bosnie - Herzégovine (0-2). Les coéquipiers d'Anthony Moris sont 3e du groupe, à 3 points de la Slovaquie.

Pour sa 200e en sélection, Cristiano Ronaldo a délivré le Portugal face à l'Islande, avec un but à la 89e minute. Le Portugal compte 4 victoires en 4 matchs et est leader du groupe.

Liechtenstein 0 - 1 Slovaquie