Un club de Pro League va miser sur les jeunes

Le KV Ostende a annoncé la nomination de Nils Vanneste en tant que nouveau directeur sportif. Sur leur site web, le conseil d'administration dévoile les plans de transfert à venir.

Le KV Ostende souhaite mettre l'accent sur la jeunesse. "En nommant Nils Vanneste, nous engageons un directeur sportif qui connaît bien le club et la ligue, et qui a réalisé un travail remarquable au sein de notre structure de formation ces dernières années, en témoignent le titre remporté par les U21 ainsi que les finales de coupe disputées par les U21 et les U18."

Le club vise également à attirer de jeunes joueurs belges. "Notre centre de formation est bien structuré et de nombreux jeunes joueurs ont déjà fait le pas vers l'équipe première. Nils possède une grande connaissance du football belge, notamment des équipes de jeunes et des moins de 21 ans. Nous sommes convaincus qu'il sera en mesure d'attirer des jeunes talents et des joueurs belges à Ostende."

La composition de l'équipe devrait prendre forme prochainement. "Nous souhaitons regagner la confiance de tous par des actions concrètes, en commençant par la mise en place d'une nouvelle structure sportive avec une forte identité locale. Les entraînements débutent aujourd'hui, ce qui signifie que nous allons rapidement nommer un nouveau staff technique et travailler sur la constitution d'une nouvelle équipe de joueurs."