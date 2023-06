Arsenal va sortir le chèque sur un attaquant de Chelsea, de quoi changer la situation de Lukaku ?

Arsenal a beau avoir réalisé une très belle saison en Premier League, laissant échapper de peu son premier titre depuis 2004, les Gunners ont pâti de leur manque d'un attaquant de très haut niveau - Gabriel Jesus ayant connu une grave blessure l'ayant écarté des terrains pendant près de 100 jours.

Selon les informations de Fabrizio Romano, les Gunners tiennent une recrue de grande envergure qui viendra garnir leur armada offensive : Kai Havertz. L'Allemand, acheté pour 80 millions d'euros par Chelsea à Leverkusen il y a trois ans, a déçu cette saison. Son départ devrait être officialisé très prochainement. Arsenal va dépenser 70 millions d'euros sur Havertz.

Kai Havertz, first Arsenal signing as deal will be completed in the next hours



◉ £60m guaranteed fee;



◉ £5m add-ons;



◉ Long term deal agreed;



◉ Medical tests to be scheduled.



Havertz will sign the contract this week, documents are being prepared.