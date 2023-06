Qui pour Aster Vranckx ? Dilemme à venir après le match XXL du milieu belge

Aster Vranckx était en tribunes, fraîchement débarqué d'Estonie, pour assister à ce premier match des U21 dont il est le capitaine attitré. Et il a dû se dire qu'il avait une solide concurrence...

Peut-on être titulaire avec les Diables Rouges... mais ne pas l'être une fois "redescendu" avec les Espoirs ? La question paraît folle. Mais ne pas voir Aster Vranckx débuter samedi face à la Géorgie ne serait pas la surprise de l'année, tant le trio de l'entrejeu belge a été énorme ce mercredi.

Bien sûr, le capitaine attitré de Jacky Mathijssen devrait bel et bien débuter au stade Boris-Paichadze samedi, brassard au bras. Mais celui qu'il remplacera aura de quoi être déçu. Eliot Matazo a une longueur d'avance sur les deux autres, ayant presque toujours débuté lors des amicaux après la qualification ; ses automatismes avec Vranckx en font une certitude, et son côté roquet a posé de gros problèmes aux Pays-Bas.

Mais Mandela Keita, moins expérimenté, a également signé ce match à coups de crampons. Le match du champion de Belgique respirait la confiance : même averti, Keita a déménagé, omniprésent et allant au duel. "Nous avons inférieurs en première période, il faut le reconnaître. Puis, en seconde mi-temps, nous avons commencé à gagner les duels et à imposer notre rythme", se réjouissait-il après la rencontre. "Au milieu de terrain, tu dois directement montrer qui est le boss".

Keita l'a bien montré, et Matazo également ; Nicolas Raskin, lui, était peut-être le plus effacé du trio mais y amenait un équilibre bien nécessaire, ainsi que son jeu vers l'avant plus léché. "Physiquement, on était mieux qu'eux en seconde période", pointe l'ancien du Standard. "Et contre les Pays-Bas, si tu ne vas pas au duel à fond, tu te fais manger".

Lequel des trois cèdera sa place à Aster Vranckx ? Profil pour profil, c'est peut-être Raskin qui paraît tout désigné ; mais face à la Géorgie, l'idée sera peut-être d'imposer son jeu, auquel cas Jacky Mathijssen décidera peut-être de moins muscler l'entrejeu. Un beau dilemme ; et dire qu'Arne Engels, titulaire en Bundesliga, n'entre même pas (encore) dans l'équation...