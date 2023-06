Excellente nouvelle pour Manchester United

Erik ten Hag pourra se réjouier à l'aube de la préparation pour la nouvelle saison. Lisandro Martinez a ainsi confirmé qu'il avait le feu vert pour attaquer sa deuxième saison à Old Trafford.

Une excellente nouvelle pour United, car l'international argentin revient de loin après une vilaine blassure qui l'avait écarté des terrains depuis le mois d'avril.

Le joueur arrivé de l'Ajax l'année dernière, s'est rapidement imposé dans le onze mancunien, et compte 45 matchs à son actif pour sa première saison en Angleterre, dont 27 en Premier League.

So happy to be back 100% 💪🏼👹