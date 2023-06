Officiel : nouveau transfert d'envergure en Arabie Saoudite !

C'est désormais officiel : Edouard Mendy (31 ans) a signé à Al-Ahli. Le gardien sénégalais est la première recrue estivale du club, qui remonte en D1 saoudienne. Il a signé jusqu'en 2026. Il devrait être rejoint par Roberto Firmino.

Edouard Mendy, c'était l'une des belles histoires récentes du foot. D'abord inconnu du grand public, Reims le vend à Rennes en 2019. Le Sénégalais partira ensuite à Chelsea, avec qui il gagnera la Ligue des Champions.

Malheureusement, après des prestations bien moins convaincantes, il perdra sa place de titulaire au profit de Kepa Arrizabalaga.

📷 | THE BEST goalkeeper is in our house!

🧤🇸🇳🔒@edou_mendy_ #WelcomeMendy pic.twitter.com/KE58mukA9L