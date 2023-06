"Il est peut-être temps de partir"

Si l'Antwerp a réalisé le doublé cette saison, c'est en grande partie grâce à Jean Butez. Le gardien a réalisé de très belles performances. A 28 ans, il est peut-être temps pour lui de passer un palier.

Gardien ayant réalisé le plus de clean sheets cette saison en championnat (20 sur 40 matchs disputés), Jean Butez s'est largement mis en évidence. Cet été, ce sera l'occasion pour lui de s'offrir un beau transfert.

Dans une interview accordée à Transfermarkt, celui qui est suivi par Burnley et Villarreal se confie sur son avenir. Son désir semble assez clair : il est prêt à partir de l'Antwerp.

"Il est peut-être temps de changer de club. L'Antwerp est plutôt vendeur et je suis plutôt partant aussi", confie-t-il. "Il faut que je réfléchisse à mon plan de carrière, à ce qui pourrait se présenter à moi. C'est spécial à dire, mais je n’ai pas de préférence. Il y a des choses positives à tirer de chaque championnat. En France, parce que je suis Français. En Angleterre, parce que c'est considéré comme le plus beau championnat du monde. En Espagne, pour son football et sa qualité de vie à côté. C'est aussi le projet sportif qui déterminera mon choix."

Néanmoins, il n'exclut pas de rester au Great Old. "Si l'aventure continue à l'Antwerp, ce sera avec d'autres objectifs en tête, avec la Coupe d'Europe, avec un titre à défendre, etc. Ça peut encore être une saison avec de grosses ambitions. Et puis, s'il y a un transfert, ce sera une nouvelle destination et un nouveau championnat. Donc, dans les deux cas, ce ne sera que des belles choses qui arriveront."