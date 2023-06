Jelle ten Rouwelaar, l'homme qui va rapporter 20 millions à Anderlecht

Anderlecht se frotte les mains quant au transfert de Bart Verbruggen. Les Mauves doivent une fière chandelle à Jelle ten Rouwelaar, l'entraîneur des gardiens qui a amené le portier néerlandais au Lotto Park.

Lorsqu'il est arrivé du NAC (club de division néerlandaise), l'entraîneur des gardiens Jelle ten Rouwelaar n'a pas fait beaucoup de bruit en posant ses valises à Anderlecht à l'été 2020. Le fait qu'il entraîne avec lui son jeune portier Bart Verbruggen n'avait pas été plus relayé, au milieu des arrivées de Lukas Nmecha ou de Percy Tau.

Il faut dire que le profil de celui qui arrive alors en tant que troisième gardien derrière Hendrik Van Crombrugge et Timon Wellereuther n'est que peu connu : Verbruggen n'avait pas encore disputé la moindre minute avec l'équipe première du NAC.

Pourtant, la nouvelle a du mal à passer outre-Moerdijk : "Anderlecht dépouille le NAC du joyau de la couronne" titre la presse locale. Trois ans plus tard, on comprend mieux l'emballement de nos voisins. Mais il faut attendre quelque mois avant que Ten Rouwelaar et Vincent Kompany ne lancent le natif de Zwolle dans les cages mauves.

A l'occasion de la première journée des Champions Playoffs, Bart Verbruggen est préféré à Timon Wellenreuther face au Club de Bruges en l'absence d'Hendrik Van Crombrugge. Il restera en poste lors des six matchs, où Anderlecht ne démérite pas mais n'engrange aucune victoire.

Mais l'intermède n'est que de courte durée : Verbruggen retourne sagement sur le banc au retour de Van Crombrugge. Si bien qu'il ne dispute que 90 minutes sur l'ensemble de la saison 2021/2022, à l'occasion d'une victoire 0-4 à l'Antwerp pour laquelle son concurrent souffre du dos. La saison dernière prenait le même chemin : jusqu'en novembre, le portier néerlandais évolue avec l'équipe U23 en D1B, laissant le rôle de doublure en équipe A à Colin Coosemans.

Lorsque Brian Riemer révolutionne la hiérarchie dans les buts en faisant de Verbruggen son numéro un l'hiver dernier, Jelle ten Rouwelaar a déjà quitté Neerpede. C'est depuis Burnley (où il a suivi Vincent Kompany) qu'il assiste à l'éclosion définitive de son protégé au Lotto Park. Une prise de pouvoir si rapide qu'il faut à peine six mois et 24 matchs disputés pour mettre tout le monde d'accord.

Son ancien entraîneur des gardiens avait déjà essayé d'une nouvelle fois l'emporter dans ses bagages l'an dernier, il devrait finalement le rencontrer en tant que concurrent en Premier League la saison prochaine. En effet, les 20 millions déposés par Brighton ont, eux aussi, mis tout le monde d'accord.

La vitesse de la prise de pouvoir de Verbruggen ces derniers mois et la frénésie autour du gardien le plus cher de l'histoire du championnat de Belgique ne doivent pas empêcher la direction anderlechtoise d'avoir une pensée pour le coup de pouce de Jelle ten Rouwelaar il y a maintenant trois ans. Car cela n'arrive pas tous les jours de revendre un joueur débarqué contre 300 000 euros pour près de 70 fois son prix d'achat.

Outre ce bond en avant dans sa carrière, Bart Verbruggen lui doit également une large progression, tant mentale (ten Rouwelaar a beaucoup travaillé sur cet aspect lorsque le NAC ne lui a pas directement fait confiance en tant que numéro un) que technique. Le travail sur ce dernier point fait désormais de Verbruggen un gardien moderne, à l'aise dans le jeu au pied, ce qui devrait régaler Brighton et Roberto De Zerbi dans l'art d'attirer le pressing adverse en jouant court derrière pour mieux le contourner.