Officiel : Limbombe signe aux Pays-Bas

Le petit frère d'Anthony a quitté le Roda JC pour Heracles. Il quitte Roda après deux saisons au club.

Après plusieurs jours de rumeur, Bryan Limbombe a officiellement signé au Heracles Almelo qui évoluera en Eredivisie la saison prochaine. L'ancien joueur de Genk quitte ainsi le Roda JC pour lequel il jouait depuis 2021.

Le Belge de 22 ans avait auparavant joué pour Genk, il a disputé neuf rencontres pour les Limbourgeois avant de rejoindre Roda. Il a disputé 72 matchs et signé 14 buts.

"J'ai choisi Heracles Almelo car c'est ce qui me convient le mieux en termes de club, de football et d'expérience. C'est la meilleure étape pour moi afin de me développer. Je peux maintenant me montrer en Eredivisie et j'ai hâte d'y être !", a confié Limbombe sur le site du club.