Partage pour le RWDM, débuts de deux nouvelles recrues

Le RWDM affrontait le Swift Hesperange en amical ce samedi, au Luxembourg. Un bon match, spectaculaire, avec des débuts côté transferts.

Le RWDM s'est rendu au Luxembourg ce samedi pour affronter le Swift Hesperange, un club avec lequel les Molenbeekois ont fait des affaires récemment puisque Anthony Sadin a signé au Swift.

À la mi-temps, le RWDM menait 0-2 avec des buts de Jonathan Heris et Mickaël Biron. Le score final sera finalement de 3-3, avec un second but pour Biron côté bruxellois.

Les nouvelles recrues Guillaume Hubert et Pierre Dwomoh ont pu faire leurs débuts.