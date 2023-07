La déclaration forte de Lens à propos du transfert de Loïs Openda !

En conférence de presse, le directeur général du RC Lens a décidé de parler des dossiers du mercato. Il a évoqué le possible transfert de Loïs Openda.

Ce n'est plus un secret : le RB Leipzig veut transférer Loïs Openda en tant que remplaçant idéal de Christopher Nkunku. Mais c'est tout sauf conclue. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Arnaud Pouille, directeur général de Lens, lors d'une conférence de presse.

"On a reçu une troisième offre pour Loïs Openda. Les deux premières ne méritaient pas d’analyse. Le projet, depuis le départ, n’est pas de céder Loïs, mais bien de le conserver. Après, Leipzig lui tourne autour… Ils ont leur vue économique d’un potentiel transfert, on a la nôtre. On est encore très éloigné", a-t-il confié.

Le club de Ligue 1 serait prêt à céder si une offre impossible à refuser est mise sur la table : "Quand vous n’inscrivez pas un joueur sur une liste de départ souhaité, vous ne mettez pas de prix."

Openda a lui aussi exprimé son envie de rejoindre Leipzig, qui avait déjà proposé 30 millions d'euros, même si cela ne semblait donc pas suffisant.